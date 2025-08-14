İl Yaşlılık Çalıştayı Yapıldı

YAŞLI VE BİLGELİĞİN KAYNAĞI

Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “İl Yaşlılık Çalıştayı” düzenlendi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu çalıştay kentte bir otelde gerçekleştirildi. Vali Murat Sefa Demiryürek, çalıştayda yaptığı konuşmada, yaşlılık döneminin bilgelik, olgunluk ve hayat tecrübelerinin en yoğun hissedildiği bir zaman dilimi olduğunu, geçmişteki birikimlerin geleceğe aktarılmasının önemine değindi. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun oranının artmakta olduğunu belirten Demiryürek, sağlık hizmetleri, sosyal güvence, ekonomik destek, aktif yaşam, bakım modelleri ve hak temelli uygulamalar gibi tüm alanlarda yaşlılara yönelik kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesinin önemini vurguladı.

ÇALIŞTAY DAHA KAPSAYICI POLİTİKALAR İÇİN

Demiryürek, “Yaşlılık Çalıştayı, ilimizde yaşayan yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini tespit etmek, yerel dinamikler ışığında uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek ve ulusal politikalara katkı sağlamak açısından son derece kıymetlidir,” sözleriyle çalıştayın amacını ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan ise bu çalıştayın, valilikler bünyesinde yaşlanma olgusunu çok boyutlu sosyal politikalarla ele almayı ve daha kapsayıcı politikalar geliştirmeyi hedeflediğini aktardı. Programa, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.