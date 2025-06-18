İl Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın liderliğinde yapıldı. Toplantıda, il yönetim kurulu üyeleri katılım sağlayarak önemli konuları görüştü.

ÇALIŞMALAR VE PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının ardından bir açıklama yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı kıymetli il yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantımızda ilimizde yürüttüğümüz çalışmalar, teşkilat faaliyetlerimiz ve önümüzdeki dönem projelerimizi istişare ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde, milletimizin hizmetinde durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKLER PLANLANDI

Ayrıca, toplantıda teşkilat çalışmaları doğrultusunda planlanan etkinlikler ve saha faaliyetleri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Bu çalışmalar, önümüzdeki dönem için önemli bir zemin hazırlıyor.