İlaç Fiyatları İçin Yeni Düzenleme

İLAÇ FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME

Sağlık Bakanlığı, yaptığı yeni düzenlemeyle ilaç fiyatlarının kur güncellemelerinden etkilenen artışları, eczacıların kâr oranlarına da yansıtacak. Bu önlem, eczacıların gelir kaybı yaşamalarının önüne geçilmesini hedefliyor.

EURO KURU DEĞİŞİMİYLE İLAÇ FİYATLARI

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ilaç fiyatlarının belirlenmesi, dönemsel euro kuru değişikliklerine göre hazırlanan ve “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ”e dayandırılıyor. Yapılan açıklamada, güncellemelerin bir önceki yılın ortalama euro değerinin belirli bir yüzdesine göre yapıldığı ifade edildi. Güncel değer, diğer ülkelerde uygulanan bütçe disiplini çerçevesinde belirleniyor. Bu düzenlemenin, sadece beşeri imal ürünlerini değil, aynı zamanda ithal ilaçları da kapsadığı vurgulandı.

ECZACILARIN KÂRLILIK ORANI

Mevcut düzenlemede yıllık güncelleme yapılmadığı için eczane kâr baremleri sabit kalıyordu. Bu durum, birçok ilacın üst bareme geçerek düşük kârlılık oranlarıyla satılmasına neden oluyordu. Eczacıların kârlılık dilimleri, birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18 ve üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak uygulanıyordu.

YENİ DÜZENLEME ECZACILAR İÇİN KEFALET SAĞLIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin, eczacılar açısından önemli bir avantaj sunduğu belirtiliyor. Açıklamada, “Eczacıların kârlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda eczacıların kârlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek.” ifadesi yer alıyor.