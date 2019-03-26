İlaca Aziz Sancar’ın adı veriliyor

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Nobel Ödülü alarak ülkemizi gururlandıran ünlü bilim insanı Aziz Sancar’ın adı yeni çıkarılacak bir ilaca verilecek.

Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın ismi verilen ve halk arasında yara tedavisinde kullanılan havalotundaki etken maddenin ilaç olarak değerlendirilebilmesi için yürütülen bilimsel çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Metin Doğan “Bitkinin etken maddesinin ayrıştırılmasına yönelik üniversitemizle birlikte yürütülecek TÜBİTAK projemiz en kısa zamanda başlatılacak” dedi.

TÜRKİYE