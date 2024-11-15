“İlaçlama Nedeniyle Bebeğin Babası Açıklama Yaptı”

Olayın Yapıldığı Tarih ve Yer

Olay, 12 Kasım’da Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak’taki bir apartmanda gerçekleşti. Dört katlı binanın en üst katında oturan aile, dairesinde ilaçlama yaptırdı. Yapılan ilaçlama işlemi, binadaki diğer daireleri de olumsuz etkiledi.

Olay Sonrası Müdahale

İhbar sonucunda, bölgeye AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay esnasında 2. katta yaşayan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda kalan G.U. hastaneye kaldırıldı. Altay Toprak Kınalı, 5 kez kalbinin durması sonucu yeniden hayata döndürülmeye çalışıldı ancak müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Hastaların Durumu ve Soruşturma

Kınalı çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi. G.U.’nun ise Alsancak Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.