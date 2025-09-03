İlahiyat Fakültesi Akreditasyon Aldı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ’NDEN GÜÇLÜ BİR ADIM

İlahiyat Akreditasyon Kurulu (İAK) tarafından 30 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin normal öğretim ilahiyat programının akreditasyon durumu ele alındı. Toplantıda alınan karar, aynı tarihte İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşti. Sonuç olarak, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi normal öğretim İlahiyat Programı, 2 yıl süreyle ulusal akreditasyon almayı başardı. Bu akreditasyon kararı, fakültenin akademik standartlarını, eğitim-öğretim kalitesini ve kurumsal yeterliliğini tescil ederken, öğrenciler ve mezunlar için oldukça önemli bir güvence oluşturuyor.

EĞİTİMDE KALİTE VURGUSU

Eğitimde kaliteyi ön planda tutan İlahiyat Fakültesi, bu akreditasyonu ile hem ulusal hem de uluslararası alandaki saygınlığını artırmayı hedefliyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, alınan akreditasyon kararının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalite odaklı yaklaşımını sürdürerek her geçen gün önemli başarılar elde etmektedir. İlahiyat Fakültemizde uzun yıllar boyunca ülke yükseköğretimine önemli hizmetler sunan İlahiyat Programının 2 yıl süreyle ulusal akreditasyon alması, bu vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen başta Dekanımız Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit hocamız olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuzu gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu kararın öğrenciler ve mezunlar için önemli kazanımlar sağlayacağını ve üniversitenin kurumsal gelişim yolculuğuna güç katacağını vurguladı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit ise, akreditasyon sürecinde özverili bir şekilde çalışan akademik personel, idari kadro ve öğrencilerine teşekkür etti. Fakültenin, kalite standartlarını yükseltmeye devam edeceğini ifade ederek, alınan bu karar ile Atatürk Üniversitesi’nin yükseköğretimde kalite kültürünü yaygınlaştırma yolunda bir adım daha attığını belirtti.