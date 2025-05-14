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İlahiyatçı N. Yıldız Protesto Edildi

PROTESTO EDİLEN DAVET ÜZERİNE GÖZALTILAR

Çocukların evlenebileceği görüşleriyle bilinen ilahiyatçı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşmacı olarak davet edilmesine karşı çıkan öğrenciler, protesto sırasında polis müdahalesiyle karşılaştı. Bu müdahale sonucunda 97 öğrenci gözaltına alındı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan gerginlik sonrası, çok sayıda öğrenci ters kelepçelerle tutuldu ve Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÖĞRENCİLERİN ADLİ İŞLEMLERİ

Geceyi emniyet binasında geçiren öğrencilerin bir kısmı serbest bırakıldı, ancak 15 öğrenci öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, öğrencilerin ifadelerini tamamladıktan sonra “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla bu 15 öğrencinin tutuklanmasını talep etti. Öğrencilerin avukatları ise, emniyette görüşme sağlanamayınca durumu tutanak altına aldı.

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