İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Demircan, KKM’nin Sona Ermesini Eleştirdi. “KKM, Hükümetin Ekonomi Politikaları Başarısız.” Diyerek, 2021 Yazısını Hatırlattı. Zenginleşen Bankalar, Yüzbinleri Faize Yönlendirdi. Türkiye, Faiz Ekonomisi Olmakta. Dış Borç Faizleri, Fakir Millete Ağır Geliyor

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesine dair Mirat Haber’de çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Demircan, “KKM’ın oluşturulmasına şiddetle karşı çıkmıştım. Nasıl bir alternatif oluşturulması gereğine dair ‘Milletimizin Birikimleri Borsa’ya Yönlendirilmelidir’ başlıklı bir yazı yazmış ve Akittv’de bir program sunmuştum” ifadelerini kullanarak, “Ama dinletemedim. 18 liraya çıkan doları yeniden 10 liraya düşürmek için oluşturulan KKM, yaklaşık bir buçuk sene sonra iflas etti” dedi.

KKM’NİN SONU VE ETKİLERİ

Demircan, “Bir diğer anlatımla KKM 3,2 trilyonu bulunca, ödenen ve ödenecek olan kur farkı 210 milyara yükselince ve dolar da iki katı bir yükselişle 27 liraya çıkınca hükümet işe nokta koydu. Sonuçta yüzbinleri faize yönelttik, zenginleri daha zengin edip bankaları abad ettik. Ülkemiz de faiz ülkesi oldu. Kazığı da derinden derine duyarcasına milletimiz yedi” diyerek daha önce 2021 yılında yayınladığı yazısını da referans gösterdi.

BİRİKİMLERİN YANLIŞ YÖNETİMİ

Demircan, 2021 yılında kaleme aldığı yazısında, “Muhterem Hayrettin Karaman Hocamızın ‘Azdırılan para piyasasına çare’ başlıklı yazısını okudum. Bazı değerli ilim adamlarımızdan yaptığı alıntılarla hocamız, yeni Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesaplarında kur artışları sebebiyle verilecek paranın faiz olup olmadığını tartışıyor ve ödenecek ilavenin faiz olmadığı yargısına varıyor. Hocamız, beni mazur görsünler, bu çaba beyhudedir ve faydadan ziyade maddi ve manevi zararlar oluşturacak vasıftadır” şeklinde görüşünü paylaşıyor.

FAİZE DAYALI SİSTEMİN SONUÇLARI

Ülkenin, borca dayalı para sistemi ve faize dayalı ekonomi düzeninin ciddi sorunlar yarattığını vurgulayan Demircan, “Ülkemiz henüz Merkez Bankası’nı milli parasını basabilen Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankasına dönüştüremedi. Bunun içindir ki bu bankamızın bastırdığı 241 milyar Türk lirasına karşılık zalim ve sömürücü bankacılık düzenine verilen kredi 4.2 trilyondur. Üstelik bu kredilerin önemli bir bölümü, hiçbir mali temeli olmayan kaydi paralar oluşturmaktadır ve bu paraların bile faizleri alınarak milletimizin kanı emilmektedir” şeklinde eleştirilerini devam ettiriyor.

ALTERNATİF ÖNERİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ SORUNLAR

Demircan, mevcut durumu eleştirirken, “Bizim yapmamız gereken, Cumhurbaşkanımız ve Maliye bakanımızın dikkatlerine sunduğumuz ‘Devlet Denetimli ve Destekli Borsacılık Düzeni’ türünden çıkış yolları göstermek olmalıdır. Aranırsa nice nice çıkış yolları bulunabilir” diyor. Ekonomik sorunların üstesinden gelinmesi için birlikte alternatifler üretilmesi gerektiğini öneriyor.

Demircan, yazısını ve görüşlerini okuyucularıyla paylaşarak, dini ve sosyal sorumluluklara dair düşüncelerini de dile getirmiştir.