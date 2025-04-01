İlanlarda Yetki Belgesi Zorunluluğu Başladı

YETKI BELGESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı, elektronik ilan doğrulama sistemini şubat ayında uygulamaya almıştı. Bu düzenleme ile galericilerin ilan açabilmesi için yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Galericilerin yetki belgelerini alabilmesi için 1 Nisan tarihine kadar, yani iki aylık bir süre tanındı.

GEÇİŞ SÜRECİ SONA ERDİ

İki aylık bu geçiş süresi sona erdi ve araç ilanlarında yeni bir dönem başlıyor. Galericilere yönelik yetki belgesi zorunluluğu nisan ayıyla birlikte sadece 2023, 2024 ve 2025 model yılı taşıtlar için geçerli olacak. Diğer taşıt ilanları için ise zorunluluk 2 Haziran itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

AİLE ÜYELERİ SATIŞ YAPABİLECEK

Yetki belgesi, aracını kendisi satmak isteyenler için gerekmiyor. Taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece akrabaları aracılığıyla satış yapılması da mümkün. Ancak bunlar dışındaki kişiler, aracı ilan siteleri üzerinden satış yapamayacak. Ayrıca, elektronik ilan doğrulama sistemi yalnızca araç ilanları için değil, emlak ilanları için de devreye alınmış durumda. Kiralık ilanları için 1 Ocak’ta zorunlu hale gelen sistem, 7 Nisan itibarıyla satılık ilanlar için de geçerli olacak. Bu tarihten itibaren yalnızca mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden yetkilendirdikleri kişilerin satılık ilan girmesine izin verebilecek.