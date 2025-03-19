İlave TV’nin Kurucusu Arif Kocabıyık Kimdir?

ARİF KOCABIYIK’IN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık, kariyerine düğün fotoğrafçılığı yaparak başlamış, ardından Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır.

İLAVE TV KANALININ KURULUŞU

Medya sektörüne olan ilgisiyle 2018 yılında eniştesi Turan Kural ile birlikte “İlave TV” adlı YouTube kanalını kurmuştur. Bu kanal, özellikle sokak röportajlarıyla Türkiye gündemini yansıtarak kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Kocabıyık, 2019 Türkiye yerel seçimleri sırasında yaptığı röportajlarla geniş kitleler tarafından tanınmış ve kanalının popülaritesini artırmıştır. Ayrıca, siyasi kariyerine de yönelip 18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti’den Antalya milletvekili aday adaylığını açıklamış, 9 Nisan 2023’te ise 12. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilmiştir; ancak seçilememiştir.