İlayda Alişan’ın Tesettürlü Hali Sosyal Medyada Beğenildi

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ “PIYASA” HAZIRLIKLARI SON AŞAMADA

Kanal D’nin İlayda Alişan ve Alp Navruz’un başrolünü üstlendiği yeni dizi “Piyasa”, izleyenlerle buluşmak için geri sayıma geçti. İlayda Alişan, dizi için tesettüre girmiş durumda. Münevver karakteriyle kamera karşısına geçen Alişan’ın başörtüsüyle olan görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çok konuşulan bu karelere binlerce yorum geldi. Genç kuşağın sevilen ismi, “Münevver çok farklı ve heyecan verici bir deneyim. Onun dünyasına girmek, duygularını ve yaşadığı çatışmaları anlamaya çalışmak gerçekten özel” diyerek hislerini dile getirdi.

DİZİDE HIZLA YAYIN DÖNEMİNE GİRİLECEK

Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan “Piyasa”, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyici karşısına getirecek. Yakında yayın hayatına başlayacak olan dizinin ilk fragmanında Alişan’ın tesettürlü görüntüsü sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Güzel oyuncuya “Maşallah başörtü çok yakışmış”, “Tesettürlü haliniz çok güzel” gibi yorumlar yapıldı. Alişan da sosyal medya hesabında kalp emojisiyle “Müno” paylaşımında bulundu ve başörtülü halini takipçileriyle paylaştı.

Yeni görünümüyle olumlu eleştiriler aldığını belirten Alişan, Münevver karakteri hakkında şunları aktardı: “Münevver benim için çok farklı ve heyecan verici bir deneyim oluyor. Onun dünyasına girmek, duygularını ve yaşadığı çatışmaları anlamaya çalışmak benim için gerçekten özel. Teaser sonrası karakterim ve görünüşümle ilgili çok yorum geldi, bu da izleyicinin şimdiden merak ettiğini gösteriyor. Dizimiz başladığında Münevver’i daha yakından tanıyacaklar, umarım herkes sever.”

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

İlayda Alişan ve Alp Navruz’un başrolü paylaştığı “Piyasa” dizisinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur gibi isimler bulunuyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin senaristi başarılı Mehmet Barış Günger, yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor. “Piyasa”, kısa süre içerisinde Kanal D’de seyircileri ile buluşacak.