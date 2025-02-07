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İlayda Alişan, Piyasa İçin Başörtüsü Takıyor

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DİZİ HAZIRLIKLARI SON AŞAMADA

Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Alp Navruz ve İlayda Alişan’ın başrolü paylaştığı dizinin kadrosunda Zuhal Olcay, Fırat Altunmeşe, Yurdaer Okur ve Ayça Bingöl gibi ünlü isimler yer alıyor. İlayda Alişan, Münevver karakteriyle kamera karşısına geçerek tesettüre girdi. Alişan’ın başörtülü görünümü, sosyal medyada kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı.

HİKAYEDE AŞK VE GÜÇ MÜCADELESİ VAR

Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasında aşk, ihanet ve güç mücadelesini temel alıyor. Yakında yayın hayatına başlayacak olan dizinin ilk fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. İlayda Alişan’ın tesettürlü görüntüsü, fragmanda dikkatleri üzerine çekti ve seyirciden tam not aldı. Yapımı Pastel Film üstleniyor, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül gerçekleştiriyor. Senaryosu başarılı yazar Mehmet Barış Günger tarafından kaleme alınan dizinin yönetmeni ise usta isim Serdar Gözelekli. Piyasa, çok yakında Kanal D’de izleyicilerle buluşacak.

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