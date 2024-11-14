İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’den Kıskançlık Açıklaması

İLAYDA ALİŞAN VE OĞULCAN ENGİN’İN İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR

Son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri olan İlayda Alişan (28), sevgilisi Oğulcan Engin (34) ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Çift, muhabirlerin kendilerine yönlendirdiği ‘ilişki’ ile ilgili soruları samimiyetle yanıtladı. Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan’ın birlikteliği hız kesmeden sürüyor.

AŞK SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Çift, alışveriş yaptıkları AVM’de muhabirlerden gelen soruları yanıtladı. Dinlenme süreci hakkında konuşan oyuncu Alişan, “İlk defa bu kadar uzun ara verdim. Uzun dediğime bakmayın dört ay oldu. Dinleniyorum ve spor yapıyorum. Tadını çıkarıyorum. Alışmadığım için ‘ne yapmam gerekiyor?’ boşluğu oldu. Döneceğim yavaş yavaş. Senaryo okuyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZLEMLERİ VE UYUMSUZLUKLARINI ANLATTI

Oğulcan Engin, birbirlerini özlediklerini dile getirerek, “Biz özlüyoruz birbirimizi” açıklamasını yaptı. Engin, “Huylarınız benziyor mu?” sorusuna karşılık olarak, “Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz” yanıtını verdi. Alişan ise ilişkilerinin sağlıklı bir temeli olduğunu belirterek, “İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik” dedi. Kıskançlık durumu ile ilgili olarak Engin, “Yerinde, o da bende kıskancım” ifadesini kullanırken, Alişan, “Gereksiz değil ama” diyerek görüşünü açıkladı.