İlayda Şeker, uyku sorunu yaşıyor

BAŞARIYLA DEVAM EDEN BİR YENİ ANNE

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak bağlarını evliliğe taşıdı. 2022 yılında nikâh masasına oturan çift, geçtiğimiz ay bebeklerine kavuşarak mutluluklarını pekiştirdi. Şimdi ise ebeveynlik heyecanını büyük bir coşkuyla yaşıyorlar.

UYKU SORUNUNU PAYLAŞTI

Yeni anne İlayda Şeker, sosyal medya üzerinden takipçileriyle etkileşimde bulunarak bir video paylaştı. Kucağındaki bebesinin uyku problemi yaşadığını belirten Şeker, “Sizce nasıl uykuya dalar” notuyla takipçilerinden öneri talep etti. Videoda, “Herkese günaydın arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Soruyu soruyorum; İlis hanım sabah 6’dan beri ayakta ve asla uyumuyor. Bakın saat kaç olmuş 11 mi 11.30 mu? Artık saatten bile haberim yok. Gözlerimden gördüğünüz gibi. Kucakta uyuması gerekiyor asla yatakta uyumuyor. Tam beşiğine, yatağa koyuyorum ağlıyor. Ve dışarıda uyumak istiyor yeni modası herhalde. Asla evin içinde uyutamadım. O kadar uykusuzum ki anlatamam. Annemle beraber bakıyorum. Annem olmasa ben ne yapacakmışım bilmiyorum. O da yakından gidecek. Benim çocuğum çok muzur bir çocuk. Sürekli kucak isteyen bir çocuk” ifadelerine yer verdi.