İlber Ortaylı: Bu densizlik ne zaman duracak?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık personelinin yurt dışına gitmek için yabancı dil kurslarına akın ettiğini belirterek “7-8 Bin TL’ye şu hayat pahalılığında mütehassıs doktor mu çalıştırılır?” dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, doktor ve sağlık personellerinin yabancı dil öğrenerek Türkiye’den kaçmak için Felemenkçe, İsveççe, Almanca gibi kurslara gittiğini belirterek ismini vermeden Recep Akdağ ve Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi: “Adamın biri, geçmişte bakan oldu, gelip hastanelerin kapısından T.C. rumuzunu kaldırmakla iş yaptığını zannetti, amacı belli. Beriki gelip ‘Sağlık personeli sizin hizmetinizdedir’ diyor. Roma’nın ‘Patrici’ beyleri bile Yunanlı köle hekimler için böyle edepsiz laf kullanmamıştır.” dedi.

İlber Ortaylı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Felemenkçe, İsveççe, Almanca gibi dilleri öğreten kurslar, doktor ve sağlık personeli dolu.

Ne yapsınlar ki? Maaşlar ortada; 7-8 Bin TL’ye şu hayat pahalılığında mütehassıs doktor mu çalıştırılır?

Üstelik bir de doktor, hemşire dövme modası devam ediyor. Hele en sonuncu hadise (yani üç hemşireyi bir mücrimin esir alması) eğer dış kaynaklı, tipik bir organizasyon değilse şaşarım.

Çünkü pandemi krizinde Batı’daki tıbbi personelin gayret ve beceri yönünden bizimkilere yetişemeyeceği anlaşıldı.

Açığı böyle kapatmak istemedikleri ne malum? Deli geçinen herif, ambulansın içinde hastaneye girmiş ve üç hemşiremizi rehin alarak ortalığı birbirine katıyor.

Şayet deliyse tımarhane, psikiyatri klinikleri nerede? Bunu düzenleyen kanun neden hazırlanmıyor?

Hastaneler personel kıtlığına uğramaya başladı. Avrupa’nın en fedakâr personeli yurtlarından kaçmak zorunda kalıyor.

Hastanesiz kalmayı hak eden bir toplum muyuz? İki asırdır evlatlarımızı tıp alanında büyük fedakârlıkla yetiştirdik.

Bu densizliğin sınırları nerede duracak? Adamın biri, geçmişte bakan oldu, gelip hastanelerin kapısından T.C. rumuzunu kaldırmakla iş yaptığını zannetti, amacı belli. Beriki gelip “Sağlık personeli sizin hizmetinizdedir” diyor. Roma’nın “Patrici” beyleri bile Yunanlı köle hekimler için böyle edepsiz laf kullanmamıştır.

Ne zaman akıllanacağız ve herkese haddini bildireceğiz? Zorbalık çıkmadan evvel aklıselim hukuki tedbirlerle işin sağlanması gerekir. Nelere maruz kalacağımızı tasavvur etmek bile istemiyoruz.”