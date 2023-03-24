İlber Ortaylı dede oldu

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile dede olduğunu duyurdu.

Sosyal medyayı aktif olrak kullanan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Instagram hesabından müjdeli bir haber verdi. Kızı Tuna’nın bir bebek sahibi olduğunu duyuran Ortaylı, yaptığı paylaşıma “Hayatımın en mutlu anlarından biri” notunu düştü.

Ortaylı kızı ve torunuyla yaptığı paylaşımda “Hayatımın en mutlu anlarından biri. Sevgili kızım Tuna ve Sertaç bana bir de kız torun gösterdiler. Defne’nin mutlu bir zamanda ama her şeyden önce güvenli bir ülkede büyümesini ve yaşlanmasını diliyorum. Diğer torunum Deniz Ali de böylelikle çok istediği bir kız kardeşe sahip oldu. Güzel günlerde hep birlikte olmaları dileğiyle” ifadelerini kullandı.