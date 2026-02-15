İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumunda Kritik Gelişme

ilber-ortayli-nin-saglik-durumunda-kritik-gelisme

Türkiye’nin tanınan tarihçilerinden İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri köşe yazısından aktardı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ameliyat sonrasında pazar gecesi aniden rahatsızlandığını duyuran Ortaylı, acil bir şekilde yeniden cerrahi müdahaleye alındığını bildirdi.

KANAMA DURDURULDU

Ortaylı, ameliyat sonrasında yaşadığı süreç hakkında şu ifadeleri kullandı: “Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hastabakıcı ve hemşire hanımlar seferber oldu. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu.” Bu zor anlarda sağlık çalışanlarının özverili müdahalesine dikkat çeken Ortaylı, görevlerini titizlikle yerine getiren sağlık personeline teşekkür etti.

İLK AMELİYATI BÖBREK RAHATSIZLIĞIYDI

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, böbreklerinin rahatsızlığı dolayısıyla geçtiğimiz hafta bir hastanede ameliyat olduğu bilgisi alındı. İkinci operasyonun da başarılı geçtiği ve ani kanamanın kontrol altına alındığı bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Başakşehir Maçında Hyeon-gyu Oh Tarih Yazdı

Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.
Gündem

Beşiktaş Son Dakika Golüyle Başakşehir’i Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i son dakikada attığı golle 3-2 yenmeyi başardı.
Gündem

Beşiktaş’ta El Bilal Toure Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş'ın futbolcusu El Bilal Toure, Başakşehir ile yapılan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak yerini yedek kulübesine bıraktı.
Gündem

ABD Savunma Bakanlığından İran ve Rusya Bağlantılı Gemide El Koyma

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran ve Rusya ile ilişkili bir gemiyi durdurduklarını açıkladı ve takip sürecinin Karayipler'den başladığını belirtti.
Gündem

Şanlıurfa’da İşçileri Taşıyan Minibüs Direğe Çarptı

Birecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs, KGYS direğine çarparak kaza yaptı. Olayda 15 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.