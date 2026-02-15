İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumunda Kritik Gelişme

Türkiye’nin tanınan tarihçilerinden İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri köşe yazısından aktardı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ameliyat sonrasında pazar gecesi aniden rahatsızlandığını duyuran Ortaylı, acil bir şekilde yeniden cerrahi müdahaleye alındığını bildirdi.

KANAMA DURDURULDU

Ortaylı, ameliyat sonrasında yaşadığı süreç hakkında şu ifadeleri kullandı: “Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hastabakıcı ve hemşire hanımlar seferber oldu. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu.” Bu zor anlarda sağlık çalışanlarının özverili müdahalesine dikkat çeken Ortaylı, görevlerini titizlikle yerine getiren sağlık personeline teşekkür etti.

İLK AMELİYATI BÖBREK RAHATSIZLIĞIYDI

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, böbreklerinin rahatsızlığı dolayısıyla geçtiğimiz hafta bir hastanede ameliyat olduğu bilgisi alındı. İkinci operasyonun da başarılı geçtiği ve ani kanamanın kontrol altına alındığı bildiriliyor.