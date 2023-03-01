İlber Ortaylı pot kırdı

Ekranlarda sıkça görmeye alıştığımız ünlü tarihçi İlber Ortaylı, program bitti zannederek Celal Şengör hakkında açıklama yaptı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir programda canlı yayının sona erdiğini zannederek Prof. Naci Görür hakkında “O depremi biliyor. Bizim Celal’den daha iyidir” diye konuştu. Ortaylı’nın yakın arkadaşıyla ilgili kırdığı pot sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katıldı. Ortaylı’nın yakın arkadaşı yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör hakkında söyledikleri çok konuşuldu.

“O BİZİM CELAL’DEN DAHA İYİDİR”

Programı sonlandırmadan hemen önce Candaş Tolga Işık, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programının önümüzdeki günlerde yayınlanacağını belirtti. Naci Görür’ün Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini söyleyen İlber Ortaylı, programın sona erdiğini düşünerek, Celal Şengör’ü kastedip Naci Görür için “O bizim Celal’den daha iyidir” dedi.

Candaş Tolga Işık, Ortaylı’nın sözleri karşısında tebessüm etmekle yetindi. Sesinin duyulduğundan haberi olmayan Ortaylı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.