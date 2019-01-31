İlber Ortaylı, RTÜK’e seslendi

Tarihçi İlber Ortaylı, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun doğru Türkçe kullanımı konusunda titiz davranması gerektiğini vurguladı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Türkçe çok önemlidir. RTÜK’ün iletişim araçlarında cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmak, yanlış Türkçe konuşmaktır.” dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, Burdur’un Bucak ilçesinde, Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen seminere katıldı. Ortaylı, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’ndaki seminerde, Türkçenin önemli bir mesele olduğunu ve doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin Türkçeyi bozuk kullandıklarına değinen Ortaylı, “Maalesef üniversitelerimiz, liselerimiz çocuklarımıza doğru dürüst Türkçe nedir, nasıl konuşulur, Türk dilinin grameri, telaffuzu nasıldır, nasıl muhafaza edilir bunları veremiyorlar ve insanlar televizyondan, şuradan, buradan, şantözlerden edindikleri garip bir Türkçe ile konuşuyorlar.” ifadelerini kullandı.

TRT