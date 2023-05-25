İlber Ortaylı: Vatandaşlık satıyorlar

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, parayla vatandaşlık satılmasına tepki gösterdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kafa TV’de Candaş Tolga Işık’ın programına katılan İlber Ortaylı, Türkiye’de para karşılığı vatandaşlık satılmasına değindi.

Ortaylı, “Vatandaşlık satılıyor bu memlekette, bu büyük bir rezalettir. Türkiye vatandaşı olmak için bu tarihin çilesini çekmek lazım. 500 bin dolara 400 bin dolara 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz. Ayrıca evde satılmaz. Türkiye yabancılara mesken satacak konumda değil” dedi.