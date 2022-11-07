İlber Ortaylı: ‘Yüzüklerin Efendisi’ gibi tarih dizisi olmaz

Televizyonlarda sıkça rastladığımız ünlü tarihçi İlber Ortaylı, yeni dönem tarih dizilerini eleştirdi.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, önceki gün dostlarıyla yürüyüşe çıktığı Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Son dönemde ekrandaki tarih dizilerini eleştiren Ortaylı, “Yüzüklerin Efendisi’ gibi uzatmak olmaz. Kısa kısa yapacaksın ki insanları bıktırmayacaksın” sözleriyle dikkat çekti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan, Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyarete gitmişti. Ortaylı, öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlamıştı. Türkçe’yi doğru kullanmanın önemine vurgu yapan Ortaylı’ya, öğrenciler çiçek hediye etmişti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı öğrenciler için şu açıklamayı yapmıştı:

Sevgili gençler, beni okulunuza ilk defa davet etmiş oluyorsunuz. Böylece bu okul tabi bir şans. Çok erken yaşta medyada yetişeceksiniz. Haberlerde tarifi yoktur. Yani her şey haber olabilir. Yeter ki sizin zihniniz işlesin. Çok gezi kitabı okumanız lazım. Çok sanat tarihi bakmanız lazım. Röportajlar okumanız lazım. Bunlar önemli. Belgeselleri takip etmeniz lazım. Türkçe vokallerin hakkını vereceksiniz. Hiçbir harfi yutamazsınız. Bunu söylüyorum size. Biz de kuvvetle vurgular, sesli harfler ve sessiz harfler de değildir. Onun için buna dikkat edin. Ağzınızda bu hata varsa hızlı konuşuyorsunuz demektir.

TARİH DİZİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Tarihçi İlber Ortaylı, önceki gün dostlarıyla yürüyüşe çıktığı Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Kimi zaman çevresini saran hayranlarını kırmayarak onlarla fotoğraf çektiren tarihçi, son dönemde ekrandaki tarih dizilerini değerlendirmeyi ihmal etmedi.

Uzun dizi sürelerinin seyirciyi yorduğunu anlatan Ortaylı, tarih dizileriyle ilgili eleştirisini şu sözlerle yaptı:

Şu sıralar pek tarihi dizi yok. Fazla uzuyor kısa kısa yapılır öyle şeyler. Yani tarihi diziyi öyle ‘Yüzüklerin Efendisi’ gibi uzatmak olmaz. Kısa kısa yapacaksın. Ben onlara tarihe yüzde yüz sadık kalın demiyorum öyle bir filmci olmaz çünkü kısa ve öz yapacaksın, insanları bıktırmayacaksın.