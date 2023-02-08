İlber Ortaylı’dan önemli çağrı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, tüm ülkeyi sarsan depremle ilgili inşaatçılara çağrıda bulundu.

Tarihçi İlber Ortaylı’dan merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin önemli bir çağrı geldi.

Kahramanmaraş’ta 04.17 ve 13.24’te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, depremin ardından sosyal medya hesabından inşaat şirketlerine “yardım” çağrısında bulundu.

Ortaylı paylaşımına şu notu düştü:

“Millete olan borcunuzu ödeme zamanı. Başta inşaat şirketleri olmak üzere tekstil firmaları, ilaç firmaları, büyük marketler, jeneratör firmaları, gıda ve içecek şirketleri acilen tüm imkanlarıyla seferber olmalı. Gün bugün.”

Ortaylı paylaştığı videoda ise şunları kaydetti:

“- Hiç şüphesiz ki kendilerinden en çok vazife beklenen büyük inşaat şirketleridir. Türkiye inşaat sektörünün kalkınması için çok gayret etti. Bütün zenginliğimiz en çok orada toplanıyor. Şimdi herkesin millete olan borcunu ödemesi gerekiyor.

– Bazı şirketlerimiz faaliyete geçtiler ama bizce sayıları az bütün imkanlarıyla icabında yurdun başka yerlerindeki inşaat faaliyetlerin tatil ederek kıymetli elemanlarını makine ve diğer teknik araçlarını bu bölgeye sevk etmeliler.

– Herhalde onlar yardım gruplarının, sivil teşkilatların veya yabancı şirketlerden ve kurtarma ekiplerinden daha fazla coğrafyayı ve memleketi tanıyorlar. Ulaşma şartları daha fazla olmalı. Bunun için ilk olarak oradan destek bekliyoruz. Hepinizin Allah yardımcısı olsun.”