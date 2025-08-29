İlçe Emniyet Müdürü Ulutürk’e Ziyaretler Devam Ediyor

BULANIK İLÇESİNDE HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Muş’un Bulanık ilçesinde göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, Ulutürk’e yeni görevinde başarı dileklerini iletmek için bir araya geldi.

EMNİYET TEŞKİLATININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ziyaret sırasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, ilçenin güvenliği açısından emniyet teşkilatının rolüne vurgu yaptı. Kaya, “İlçemizin huzuru ve güvenliği için tüm kurumlar olarak emniyet birimlerimizin yanında olacağız. Bu anlamda müdürümüz Ebubekir Ulutürk’e başarılar diliyoruz” diye belirtti.

BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU

İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bulanık halkının huzur ve güvenliğini sağlamak bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışacağız. İlçemizin asayişi için ekiplerimizle gece gündüz demeden görevimizin başındayız” sözleriyle iş birliği vurgusu yaptı.