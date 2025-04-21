İlçede Yavru Kediler Katledildi

YAVRU KEDİLERİN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMESİ

Bursa’nın Gemlik ilçesi sahilinde, kesici aletle katledilmiş yavru kediler bulundu. Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak’ta, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vahşice öldürülen bir yavru kedi, sokak sakinleri tarafından keşfedildi.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Bölgedeki hayvanseverler ve vatandaşlar, bu olay karşısında büyük bir tepki gösteriyor. Çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden olaya dair mesajlar paylaşarak, sorumluların bir an önce belirlenip adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Olayın fail ya da faillerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, ilgili birimlere ek talimatlar verildiği bildirildi.