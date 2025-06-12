İlek Pazarında Denetimler Gerçekleştirildi

İNCİR AĞAÇLARI İÇİN İLEK PAZARI DENETİMİ YAPILDI

Germencik ilçesinde, kaliteli incir elde etmek ve incir ağaçlarını sineklendirmek amacıyla kullanılan ilekler, pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Aydın, dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği bir yer olarak, ilekleme dönemi başlarken “deli ilek” olarak bilinen küçük ileklerin de pazarda yerini alması dikkat çekti. Bu kapsamda Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi’nde kurulan ilek pazarında denetimler gerçekleştirildi.

DENEYİMLİ EKİPLER İLEK PAZARI GÖZDEN GEÇİRDİ

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde yapılan denetimlerde, hastalık ve incir siyah sineği vuruğu tespit edilen ileklerin bulunduğu tezgahlar toplatıldı. Satıcılara, hastalıklı ilekleri pazara götürmemeleri ve üreticilere gerekli seçimi yaptırmadan ürün satmamaları gerektiği hatırlatıldı. Aksi takdirde tebliğ gereği idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İncir üreticilerimizin sağlıklı ve kaliteli ilek temini için Valilik Tebliğimiz çerçevesinde belirlenen kriterler doğrultusunda ilek pazarı denetimlerimiz devam ediyor” ifadesine yer verildi. İl Müdürü, Germencik ilçesindeki Balatçık Mahallesi’nde yapılan denetimlerde alıcılar ve satıcılarla bilgi alışverişinde bulundu. Sağlıklı ve kaliteli bir incir ileğinde bulunması gereken özellikler hakkında bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

Aydın İncir Üretimi Hakkında Önemli Bilgiler

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın’ın 2024 verilerine göre 364 bin 462 hektarlık tarımsal alanıyla ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu tarımsal alanların 38 bin 671 hektarında incir üretimi yapılmaktadır. 209 bin 590 ton incir üretimi gerçekleştirilmiştir. Ülkemizdeki toplam üretim payımız yüzde 56’dır. İller sıralamasında 1. sırada yer almaktadır. Aydın İncirimiz AB Tescilli Coğrafi İşaretli ürünlerimizdendir” ifadeleri yer aldı.