İlek Sezonu Başladı Ve Denetimler Devam Ediyor

İLEKLEME SEZONU BAŞLADI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, incir üretiminin en önemli aşamalarından biri olan ilekleme sezonu başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte kaliteli incir üretiminin temeli olan ilekler, yetkililer tarafından denetlendi. İncir üretiminde kritik bir aşama olan ilekleme döneminin başlamasıyla birlikte, bölgede kurulan ilek pazarları, denetimlerden geçiyor. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Şube Müdürleri, Nazilli İlçe Tarım Müdürü Sunay Güler, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul ve Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak’ın katılımıyla yapılan denetimlerde, doğal ve kaliteli üretim vurgusu yapıldı.

İLEKLEMENİN ÖNEMİ

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, “Kaliteli incirin çıkması için ilekleme, yani tozlaşma önemli” diyerek, “2025 ilekleme sezonu haziranın ilk haftalarında başlamış oldu. En kaliteli incir Aydın’da çıkar. Kaliteli incirin çıkması için de ileklemenin, yani tozlaşmanın önemi çoktur. Bu yüzden de bugün Nazilli pazarında kaymakamlığımız, tarım il müdürlüğü, incir araştırma enstitüsü ile beraber kaliteli ilek denetlemeleri var. Kaliteli tozlaşma, kaliteli incir demek. Fiyatlarımız bu yıl biraz yüksekten başladı. Bin-bin 200’lere de çıkmış olsa da bugünlerde 500-700’ler arasında gayet iyi paralara alıcı bulmakta. İleklemeyi düzgün yaparsak Aydınımızın kaliteli ürünleri daha da kaliteli duruma gelecektir. Üreticilerimizin bu konuda hassas olmalarını, kaliteli ürün kullanmalarını talep ve tavsiye ediyoruz. Bu sebeple, tarım il müdürlüğümüz, incir araştırma enstitümüz, kaymakamlığımız ve tarım ilçe müdürlüğümüz ile ziraat odası olarak pazardayız. Çiftçilerimize kaliteli ürün yapmalarında destek oluyoruz” dedi.

PİYASA DURAĞANLIĞI

Çocukluğundan beri ilek ticareti yaptığını belirten tüccar Sezai Dereli, “Bu sene pazarımız çok iyi. Malımız biraz noksan olduğu için fiyatlarımız yüksek. Bin 200- bin 300’e kadar çıkmış fiyatlar. Şu an 900. Şu an yükseliyor. Biraz daha düşebilir. Pazar her gün değişebilir ve borsa gibi bu. Sabah bakmışsın ayrı, bir saat sonra bakmışsın ayrı. Yani borsa gibi fiyat sürekli değişiyor. Dışarıdan şimdi bir sürü korsan ilek geliyor. Onları maddi gücü olmayan insanlar alıp atmaya çalışıyor. Oradan da sıkıntı olabilir bahçelerde. Vatandaşımız için hayırlısı olsun inşallah” diye konuştu.

KİMYASALSIZ ÜRETİM

Denetimlerde açıklamalarda bulunan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, “Nazilli’nin özgün ürünlerinden olan ilek pazarını gezdik. Üreticiler ve kullanıcılarla sohbet ettik. İncir üretiminde kimyasal kullanılmaması, bu ürünün ne kadar doğal olduğunu gösteriyor. Nazilli’de yetiştirilen incirde kesinlikle bir ilaçlama yok. Kimyasal ürün kullanılmıyor. Bu da doğal olarak yetişmesinin nedenlerinden biridir” dedi.

İlek meyvesinin incir üretimindeki rolünü anlatan Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul, “Haziran ayıyla birlikte ilek meyvesi ortaya çıkar. Bu meyve incirde tozlaşmayı sağladığı için olmazsa olmaz bir rol üstlenir. İncir dışında dünyada başka hiçbir meyvede bu yöntem kullanılmaz. Bu meyvenin dünyada eşi benzeri yok” ifadelerini kullandı.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN OLARAK İNCİR

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Nazilli’nin, Aydın’daki incir üretiminin yüzde 40’ını karşıladığını dile getirerek, “Türkiye’nin en önemli incir üreticisi Aydın, Aydın’da da yine ilçeler bazında yüzde 40’ını üreten Nazilli. Yaş incir olarak düşünürsek 209-210 bin ton civarında bir üretimimiz var ve bunun da yaklaşık 40-45 bin tonunu kuru incir olarak ihraç ediyoruz. Bizim için önemli bir meyve. Katma değerli bir ürün. Bu önemli meyvenin şu an başlangıcındayız. Sayın valimizin tebliği ile burada kontrolleri sıklaştırarak incirin çok güzel bir şekilde elde edilmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Bu süreçte denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerini artırarak kaliteli ve sağlıklı ürünler elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Denetimlerin ardından, üreticilerin daha bilinçli üretim yapmasını sağlamak amacıyla bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, ileklemede dikkat edilmesi gerekenler, hastalıklar, zararlılar ve kalite standartları hakkında uzmanlar tarafından detaylı bilgiler verildi.