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İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz Açıldı

İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ HİZMETE GİRDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan resmi açıklamaya göre, Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi’nin mevcut 17 bin metreküplük günlük kapasitesi, yapılan yeniliklerle 51 bin metreküpe çıkarıldı ve tesis, AB standartlarına uygun olarak donatıldı.

2050 HEDEFİNE ULAŞILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tesisin 2050 yılı hedefleri dikkate alınarak planlandığını ve artık 150 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştığını belirtti. Bozbey, “Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisimiz ile mevcut 17 bin metreküplük günlük kapasite 51 bin metreküpe çıkarılmıştır. Özellikle müsilajla mücadelede etkili bir ilerleme daha sağlamış oluyoruz. Orhangazi’nin nüfusu 82 bini aştı. Tesisimiz, 150 bin kişiye hitap edebilecek şekilde tasarlandı. Artık bu bölgedeki her bir vatandaşımız, sağlıklı bir çevrede güvenle yaşayabilecek” dedi.

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM YOĞUNDU

Açılış törenine; Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok gibi isimlerin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yöneticileri, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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