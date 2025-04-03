İleri Preform Teknolojisiyle Yüksek Performanslı Çözümler

İŞBİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLEN PROJE

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Teknorot Otomotiv iş birliği ile hazırlanan “İleri Preform Teknolojisi ile Net Şekilli Salıncak Üretimi” adlı 1505 projesi, destek almaya hak kazandı. Bu proje, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülecek. Projenin amacı, kompozit malzemelerin sağladığı hafiflik ve mukavemet avantajlarını kullanarak geleneksel metalik salıncak kollarına alternatif yüksek performanslı çözümler sunmak olarak belirlenmiş.

PROJENİN AVANTAJLARI

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Karahan, çalışmanın aşamaları ve önemi hakkında şu bilgileri paylaştı: “Bu proje ile ileri preform teknolojisi kullanılarak kompozit malzemedan otomotiv süspansiyon salıncak kolunun tasarımı, analizi ve optimizasyonu gerçekleştirilecek. Üretilen prototipler üzerinde statik ve dinamik mekanik testler ile deneysel doğrulamalar yapılacak ve kompozit salıncak kolları, talaşlı imalat ihtiyacı olmaksızın doğrudan kullanıma hazır halde üretilebilecek. Bu sayede malzeme fireleri sıfırlanmış ve elyaflar kesilmediği için yapısal bütünlük korunmuş olacak. Ayrıca z-yönünde katmanlar bağlandığı için klasik kompozitlere göre delaminasyon direnci ciddi düzeyde yüksek olabiliyor. Bu durum, hasar toleransını artırırken servis ömrünü de uzatıyor. Daha hafif araç bileşenleri, yakıt tüketimini azaltarak karbon ayak izini minimize edecek. Proje sonunda otomotiv sektöründe benzeri görülmemiş kalitede ve performansta kompozit salıncak parçaları üretilerek sektöre önemli katkılar sağlanacaktır.”

NOTABLE PARTNER COMPANIES

Prof. Dr. Karahan, projede işbirliği yapılan Teknorot Otomotiv ve BUTEKOM hakkında şu bilgileri aktardı: “Teknorot Otomotiv, binek ve hafif ticari araçlar için süspansiyon ve direksiyon parçaları üreten Avrupa’nın en büyük üreticisidir. 2011’den bu yana Ar-Ge Merkezi olarak tescillenen Teknorot, 120’yi aşkın Ar-Ge personeline sahip. Horizon Europe ve Eureka gibi uluslararası fonlarla desteklenen çok ortaklı Ar-Ge projeleri yürütüyor. Şirket, bugüne kadar yaklaşık 20 projesini başarıyla tamamlayarak 81 patent ve faydalı model başvurusu gerçekleştirmiştir ve bunlardan 39’unu tescil ettirmiştir. Turkish Time 2023 araştırmasına göre, Türkiye’nin en iyi 250 Ar-Ge merkezi arasında, ulusal patent başvuru sayısında 13. sırada yer alıyor. Projenin çözüm ortağı olan BUTEKOM ise kompozit malzeme konusundaki donanımlı altyapısı ile numune üretimlerini ve testlerin gerçekleştirilmesinde çözüm sağlıyor.”

– BURSA