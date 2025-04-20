İletişim Bakanı Altun, CHPlileri eleştirdi

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Altun, “Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

MANİPÜLATİF HABERLERİ KALDIRMAK GEREKEN BİR KONUDUR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimiyle ilgili yapılan manipülatif haberler hakkında açıklama yaptı. “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın isimlerinin de geçtiği haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamı hayal ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.

KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET

Fahrettin Altun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklamalarını alıntılayarak, “Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler. Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır” şeklinde konuştu.

MİLLETİN FARKINDALIĞI VE DEVAM EDEN YOLUMUZ

Altun, Aziz Türk milletinin bu kirli algı operasyonlarının ve sistematik dezenformasyon girişimlerinin farkında olduğunu vurguladı. “Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Altun, “Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.