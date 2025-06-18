İletişim Başkanı, Aliyev’in Ziyaretini Duyurdu

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir” ifadesini kullandı.

PROJE AÇILIŞI GERÇEKLEŞECEK

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılımıyla, Türkiye’de 2023 Şubat ayında meydana gelen deprem sonrası inşa edilen ‘Azerbaycan Mahallesi’ konut projesinin açılışı yapılacak. Ziyaretin ayrıca, Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel güncel gelişmeler üzerine görüş alışverişini içermesi öngörülüyor.