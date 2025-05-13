İletişim Başkanı Altun Açıklama Yaptı

İLETİŞİM BAŞKANININ AÇIKLAMALARI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden “Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, terörsüz Türkiye’ye destek ol” başlığıyla önemli bir açıklama yaptı. Altun, “Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil; barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin gerçek gücü, farklılıklarımızda değil, ortak değerlerimizde saklıdır.” dedi.

İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iç cepheyi güçlendirme ihtiyacını vurgulayan Altun, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrının, “Terörsüz Türkiye” hedefini vazgeçilmez kıldığını ifade etti. Bu süreçte terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararıyla, daha fazla birliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyulan yeni bir döneme adım atıldığını belirtti.

KARDESLİK VE BİRLİK VURGUSU

Altun, “Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz. Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur.” ifadelerini kullanarak, ülkenin geleceğinin ortak çabayla yazılacağını vurguladı. “Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.