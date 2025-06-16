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İletişim Başkanı Altun Açıklama Yaptı

İSRAİL’İN SALDIRISI KATLIAMDIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İsrail’in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na saldırması açık bir katliamdır” şeklinde bir açıklama yaptı. Sosyal medya paylaşımında Altun, “Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir” ifadelerini kullandı.

MENFUR SALDIRIYI TELİN EDİYORUZ

Türkiye olarak Altun, bu menfur saldırıyı kınadıklarını ve hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerini ilettiklerini bildirdi. Ayrıca, “İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz” şeklinde bir mesajla çağrıda bulundu.

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