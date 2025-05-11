İletişim Başkanı Altun, Anneler Günü’nü kutladı

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Anneler Günü” sebebiyle bir video mesaj yayımladı. Altun, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “anne” kelimesinin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi olduğunu ifade etti. İletişim Başkanı, “En ulvi sıfatları üzerinde toplayarak sadece evlat yetiştirmez, bir milletin ruhunu da inşa eder. Biliyoruz ki bir annenin yüzünde açan tebessüm, bir çocuğun yüreğine umut, bir milletin yarınlarına ışık olur” diye belirtti.

ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE SAYGI

Altun, “Anne gülerse çocuk güler, çocuk gülerse millet güler. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit ve gazi annelerimizin, Filistinli annelerin, sevginin ve fedakarlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle yad ediyorum” açıklamasında bulundu. Altun’un yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her ne yaptıysak, önce anneleri, önce çocukları düşündük ve adımlarımızı ona göre attık” sözleri de dikkat çekti.

PROJELER ANNELER İÇİN

Erdoğan, “Yollar, köprüler, tüneller en başta anneler çocuklarıyla sağ salim kucaklaşabilsin, hastanelere en hızlı şekilde ulaşılabilsin diye inşa edildi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Modern, sağlıklı, sağlam konutları en başta anneler hak ettikleri evlerde yaşayabilsinler diye inşa ettik. Sağlıkta, eğitimde attığımız adımlar, hedef anne olmak üzere atıldı” şeklinde belirtti. Cumhurbaşkanı, “Bir ülkenin anneleri ne kadar mutlu olursa, inanın çocukları da o kadar mutlu olur. Bütün annelerin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.