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İletişim Başkanı Altun Başsağlığı Diledi

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Önder, hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Altun, bu önemli kayıpla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

ÖNDER’İN ANISI

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, “DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti’ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

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