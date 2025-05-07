İletişim Başkanı Altun, Cenazeye Katıldı

ALTUN, CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un amcası Nurettin Altun (87), Artvin’in Şavşat ilçesinde bugün toprağa verildi. Cenaze töreninde Fahrettin Altun, taziyeleri kabul ediyor. Nurettin Altun, bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, amcasının cenazesine katılmak amacıyla memleketi Artvin’in Şavşat ilçesine gitti.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Nurettin Altun için Oba köyünde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Altun ailesi, yakınları, il ve ilçe protokolü, köylüler ve çevre ilçelerden birçok kişi katıldı. Nurettin Altun’un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy kabristanlığında dualarla toprağa verildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, cenazede taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.