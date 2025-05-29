İletişim Başkanı Altun, Osman Gazi’yi Uğurladı

YÜZER DOĞALGAZ ÜRETİM PLATFORMU KARADENİZ’E UĞURLANDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bugün, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi’yi Dolmabahçe Sarayı’ndan Karadeniz’e uğurladık” açıklamasında bulundu. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda aynı zamanda, “İstanbul’un Fethi’ni, adım adım hayata geçirdiğimiz güçlü Türkiye vizyonumuzun basamaklarından biri olan ‘enerji bağımsızlığı’ hedefiyle, ülkemizin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi’nin İstanbul Boğazı’ndan geçişiyle kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

OSMAN GAZİ PLATFORMUNUN ÖNEMİ

Osman Gazi’nin Boğaz’dan geçişine dikkat çeken Altun, “Ülkemize yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak olan Osman Gazi, Boğaz’dan geçerek Filyos Limanı’na gidiyor. İstanbul Boğaz’ından geçişi yaklaşık 11 saat sürecek” bilgisini verdi. Platformun 1 Haziran’da Filyos Limanı’na yanaşacağını söyleyen Altun, Karadeniz’deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak olan Osman Gazi’nin, Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretimini artıracağını vurguladı.

İHTİYACI KARŞILAYACAK

Altun, “Osman Gazi yüzer doğal gaz üretim platformunda işlenen doğal gaz, 161 kilometrelik hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek. 2026’nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Platformu ile Karadeniz’deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacak” şeklinde konuştu. Bu sayede, Türkiye’deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz’den karşılanacağı belirtildi. Altun, “Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği üzere, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, engellemelere aldırmadan yola devam edeceğiz” dedi.