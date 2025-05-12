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İletişim Başkanı Altun: ‘Terörsüz Türkiye’ Süreci Güçleniyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ

İletişim Başkanı Altun, gerçekleştirilen bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğini belirtti.

SÜRECİN ÖNEMİ

Altun, bu sürecin, Türkiye’nin güvenlik ve huzur ortamının artırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti ve yürütülen politikaların bu amaca hizmet ettiğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN HEDEFLERİ

Ayrıca, bu süreçle Türkiye’nin gelecekteki hedeflerine ulaşmasının hızlanacağına dikkat çekti. Bu gelişmeler, ülkenin istikrarı ve gelişimi için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

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