İletişim Başkanı Altun, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

TERÖRÜN SONLANDIRILMASINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur” şeklinde ifade etti.

ŞEHİTLERİN ROLÜ VE ÜLKENİN GELECEĞİ

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye, 40 yılı aşkın sürecin sonunda gelinen bu aşamaya kadar çeşitli bedeller ödemiş, sıkıntılar çekmiş ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit vermiştir. Bugüne gelinmesinde emeklerin kıyas kabul etmeyecek derecede en büyüğünün sahibi olan aziz şehitlerimizin her birini rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. Altun, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin kısa vadeli olmadığını belirterek, bunun bir gecede gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

DEVLETİN KARARLILIĞI

Altun, Türkiye’nin terörden, şiddetten ve kaostan uzak olduğu bir ortamın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. “Söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacaktır” şeklinde konuştu. Aziz milletin bu süreçte devlet ve hükümetin desteğini her fırsatta gösterdiğini belirtti.

MİLLİ DAYANIŞMA VE UMUT

Son olarak, “Bu bilinçle; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve liderliğiyle devam eden, millet ve devlet el ele yürüdüğümüz ‘Terörsüz Türkiye’ yürüyüşümüzün ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.