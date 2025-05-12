İletişim Başkanı Altun, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

FAHRETTİN ALTUN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur” açıklamasında bulundu.

ŞEHİTLERİN KATKISI VE SÜRECİN SEYRİ

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Altun, “Türkiye, 40 yılı aşkın sürecin sonunda gelinen bu aşamaya kadar çeşitli bedeller ödemiş, sıkıntılar çekmiş ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit vermiştir. Bugüne gelinmesinde emeklerin kıyas kabul etmeyecek derecede en büyüğünün sahibi olan aziz şehitlerimizin her birini rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

SÜRECİN GELECEĞİ VE DEVLETİN ROLÜ

Altun, “‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi, bugünden yarına çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç de değildir. Güzel ülkemiz Türkiye’nin ve aziz milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

DESTEK VE İLERLEME YOLU

Ayrıca, sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için “gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacaktır.” diyen Altun, “Aziz milletimiz de bu süreçte devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi iradenin destekçisi olduğunu her fırsatta ortaya koymaktadır.” ifadesini kullandı.

Altun, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle devam eden “Terörsüz Türkiye” yürüyüşünün “ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını” temenni etti.