İletişim Başkanı Altun, Yeni Platformu Uğurladı

İSTANBUL’UN FETHİNİN KUTLAMASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde önemli bir gelişmeyi duyurdu. Altun, “Bugün, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıldönümünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi’yi Dolmabahçe Sarayı’ndan Karadeniz’e uğurladık” şeklinde açıklamada bulundu. Bu olay, ülkenin enerji bağımsızlığı hedefinin bir parçası olarak kutlandığı için önem taşıyor.

OSMAN GAZİ PLATFORMU’NA YENİ KABİLİYET

İletişim Başkanı Altun, Osman Gazi’nin İstanbul Boğazı’ndan geçişinin Türkiye’nin enerji vizyonunun bir adımı olduğunu belirtti. Osman Gazi, Boğaz’dan geçerek Filyos Limanı’na ulaşacak. Bu geçiş yaklaşık 11 saat sürecek ve platform, 1 Haziran’da Filyos Limanı’na yanaşacak. Osman Gazi’nin Karadeniz’deki mevcut doğal gaz üretimini iki katına çıkaracağına işaret eden Altun, “Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak olan Osman Gazi, Karadeniz’deki 20 yıllık görevi için 1 yıl sonra görev yerinde olacak” dedi.

GÜNLÜK GAZ ÜRETİMİ ARTACAK

Osman Gazi platformunun işlediği doğal gazın, 161 kilometrelik hat üzerinden ulusal şebekeye iletileceği bilgisi verildi. Altun, 2026’nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi ile Karadeniz’deki doğal gaz üretiminin günlük 20 milyon metreküpe çıkacağını aktardı. Bu durum, ülke genelindeki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacak. Altun, “Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği üzere, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, engellemelere aldırmadan yola devam edeceğiz” diye ekledi.