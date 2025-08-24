İLETİŞİM Başkanı Duran, Etkinliklere Katılacak

İLETİŞİM BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde yer alacağını ve Kabine Toplantısı’nın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirileceğini belirtti. Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere 25 Ağustos Pazartesi günü katılım sağlayacaktır” ifadesine yer verdi.

ETKİNLİKLER VE TOPLANTILAR

Duran, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacağını vurgulayarak, “26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarımızla buluşacaktır” dedi. Cumhurbaşkanının, “Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız” sözlerine de dikkat çeken Duran, Anadolu’nun vatan haline gelmesinde emeği geçen tüm kahramanları, şehitleri, gazileri ve gönül sultanlarını rahmet ve şükranla andığını ifade etti.