İletişim Başkanı Duran, Hakaret Diline Tepki Verdi

İLETİŞİM BAŞKANINDAN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, “Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel’in bir an önce kurtulması gerekiyor” diye belirtti. Duran, tarih boyunca şiddet ve öfke ile söylenen ifadelerin, siyasetçilerin üzerinde taşıdığı ayıp olduğunu vurguladı.

NEGATİF SİYASETİN SONUCU

Burhanettin Duran, siyasetin fikir, proje ve çözüm önerileri ile şekillendiğini, öfke ve hakaretle başlayan bir sürecin kabul edilemeyeceğini kaydetti. Bu tarz bir iletişim yönteminin, siyasetçilerin kendi tabanlarıyla olan ilişkisinde yanılgıya yol açtığını ifade eden Duran, CHP Genel Başkanı’nın siyasi krizi bu şekilde yönetmesinin sorun yarattığını düşündüğünü söyledi.

CUMHURBAŞKANI’NIN POLİTİKASI

Duran, “Sayın Cumhurbaşkanımız hep milletimizin iradesine dayalı bir siyaset yürütmüştür. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza her seçimde göstermiş olduğu teveccühün kaynağı budur” ifadelerini kullandı. Ayrıca, olumsuz bir dil kullananların bu gerçeği anlamakta zorlandığına dikkat çekerek, halkın bu üsluba hiçbir zaman değer vermediğini belirtti.

Devlet Memurları Konfederasyonu Eylem Düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Zam Teklifi Yetersiz. Genel Başkan Kaya, Teklifi Reddetti. Kamu Çalışanlarının Emeği Yok Sayıldı....

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki düşük zam teklifine karşı eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Osman Kaya, teklifi yetersiz buldu.
Modern Kadın, Pınar’ın Aile Yaşamı

Dijital platformlarda ilgi gören Modern Kadın dizisi, dikkat çekici konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Detaylar merak ediliyor.

