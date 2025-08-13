İletişim Başkanı Duran, Siyaseti Kınıyor

İLETİŞİM BAŞKANINDAN CHP’YE CEVAP

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Siyaset, her şeyden önce seviye ve üslup işidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum” şeklinde ifade etti. Duran, muhalefetin içindeki siyasi çelişkilerini toplum önünde “böylesine yakışıksız bir dil ile” aktarmasını eleştirerek, bunun siyasi nezaket ve etik açısından kabul edilemeyeceğini vurguladı.

MİLLETİN BİRLİĞİNE VURGU

Duran, ülkenin içinde bulunduğu tarihsel süreçte, sorumluluk makamındaki kişilerin “milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirecek” bir dil kullanmaları gerektiğini belirtti. Siyaseti gerilim ve kutuplaşma zeminine çekmeye yönelik çabaların üzücü olduğunu ifade eden İletişim Başkanı, muhalefetin bu “seviye düşürücü dili” hak etmediğini söyledi.