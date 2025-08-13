Haberler

İletişim Başkanı Duran, Siyaseti Kınıyor

İLETİŞİM BAŞKANINDAN CHP’YE CEVAP

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Siyaset, her şeyden önce seviye ve üslup işidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum” şeklinde ifade etti. Duran, muhalefetin içindeki siyasi çelişkilerini toplum önünde “böylesine yakışıksız bir dil ile” aktarmasını eleştirerek, bunun siyasi nezaket ve etik açısından kabul edilemeyeceğini vurguladı.

MİLLETİN BİRLİĞİNE VURGU

Duran, ülkenin içinde bulunduğu tarihsel süreçte, sorumluluk makamındaki kişilerin “milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirecek” bir dil kullanmaları gerektiğini belirtti. Siyaseti gerilim ve kutuplaşma zeminine çekmeye yönelik çabaların üzücü olduğunu ifade eden İletişim Başkanı, muhalefetin bu “seviye düşürücü dili” hak etmediğini söyledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Haberler

Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.