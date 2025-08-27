İletişim Başkanı Duran, Soykırımda İkiyüzlülük Var

BURHANETTİN DURAN’IN AÇIKLAMALARI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile Gazze’deki durumu eleştirdi. Duran, Gazze’de birçok masum insanın “sistematik bir soykırıma tabi tutulduğunu” ve burada çocuklar, yaşlılar ve kadınların “atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiğini” belirtti. Duran, “soykırımın baş sorumlusunun Netanyahu” olduğunu vurguladı ve onun 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaların, “tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülük” olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SOYKIRIM

Duran, Gazze’de yaşananların uluslararası hukuk açısından “soykırımın tüm unsurlarını taşıdığını” sözlerine ekledi. On binlerce sivilin yaşamını yitirmesi, temel yaşam kaynaklarının “sistematik biçimde yok edilmesi” ve kitlesel göçe zorlama gibi suçların “dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlendiğini” ifade etti. Bu suçları gerçekleştiren birinin “tarihe dair hüküm vermesinin herhangi bir karşılığının olmadığını” belirtti.

TÜRKİYE’İN ÇABALARI

Duran, Netanyahu ve onun “katliam şebekesinin” uluslararası toplumun vicdanında “zaten mahkum” olduğunu ve bu kişilerin uluslararası mahkemelerde “en ağır cezayı” alması için Türkiye’nin “tüm alanlarda çabalarını sürdüreceğini” söyledi.