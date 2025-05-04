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İletişim Başkanı Özel’e Geçmiş Olsun Diledi

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’UN AÇIKLAMALARI

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradığını duyurdu. Altun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmiştir” diye konuştu.

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Altun, saldırıya dair tahkikatın derhal başlatıldığını ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İletişim Başkanı, “Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” sözleriyle duruma dair tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

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