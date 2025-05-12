İletişim Başkanı, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

ALTU N’UN AÇIKLAMALARI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamasının güçlenerek kat edildiğini ve bunun net bir göstergesi olduğunu belirtti. PKK’nın silah bırakma kararına ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımında, “Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur” ifadelerine yer verdi.

ŞEHİTLERİMİZİ ANMA

Altun, Türkiye’nin 40 yılı aşkın bir süreçte çeşitli bedeller ödediğini, sıkıntılar çektiğini ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit verdiğini vurguladı. Bugüne gelinmesinde aziz şehitlerin büyük emeği olduğunu ifade eden Altun, “Her birini rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin kısa vadeli veya hızlı sonuç alacak bir süreç olmadığını belirtti.

KARARLILIK VE HUZUR

Fahrettin Altun, “Güzel ülkemiz Türkiye’nin ve aziz Milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir” dedi. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli önlemlerin alınacağını ve tüm adımların kararlılık, titizlik ve şeffaflıkla atılacağını sözlerine ekledi.

TARAFLARIN BİR ARADA OLMASI

Ayrıca, Altun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle devam eden Terörsüz Türkiye yürüyüşünün hayırlı olmasını diledi. Aziz milletin, devletin ve hükümetin ortaya koyduğu siyasi iradeye her fırsatta destek verdiğini belirtti.