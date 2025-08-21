“Iletişim Başkanlığı ‘Cumhur Reyonu’ Hakkında Açıklama Yaptı”

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı, süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacağına dair çıkan iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir gazetede “Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak “süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir kamu politikasını temsil etmediği vurgulandı. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarının kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar olarak dezenformasyon niteliği taşımadığı belirtildi.

CUMHUR REYONU BAŞLIĞI BİR ÖNERİDİR

Açıklamada bahsi geçen “Cumhur Reyonu” ifadesinin bir devlet politikasını değil, yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade ettiği belirtildi. Söz konusu önerinin, resmi kurumlar tarafından benimsenmiş ya da uygulanması için herhangi bir karar alınmış olmadığı ifade edildi. Ancak ana muhalefet partisi temsilcilerinin, gazete yazısında yer alan bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış bir proje gibi sunduğu ve bu çerçevede siyasi değerlendirmeler yaptığı kaydedildi. Böyle bir tutumun maksatlı olduğu ifade edildi.

Yapılan “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” türündeki açıklamaların, gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığı, toplumda kutuplaşma yaratmayı amaçlayan asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimi olduğu ifade edildi. Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adında herhangi bir projenin bulunmadığı vurgulandı. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi devlet politikasıymış gibi sunmanın kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamak anlamına geldiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının, milletin hizmetine yönelik faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Vatandaşların doğru bilgiye sadece resmi kurumların açıklamaları üzerinden ulaşmasının önemine dikkat çekildi.