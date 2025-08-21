“Iletişim Başkanlığı ‘Cumhur Reyonu’ İddiasını Reddetti”

AÇIKLAMALARIN DETAYLARI

İletişim Başkanlığı, süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacağına yönelik ortaya atılan iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir gazetede ‘Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması’ yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak ‘süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak’ şeklinde servis edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Açıklama, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamu politikalarını ifade etmediğini belirtti.

YANLIŞ ANLAŞILMALARA DİKKAT!

Açıklamada, “Bahse konu ‘Cumhur Reyonu’ ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir” denildi. Bu önerinin herhangi bir resmi kurum tarafından benimsenmediği veya uygulanmasına yönelik bir karar alınmadığı kaydedildi. Buna rağmen, ana muhalefet partisi temsilcilerinin bu öneriyi resmi bir proje gibi sunarak siyasi yorumlar yapmaları, maksatlı bir davranış olarak değerlendirildi.

Yapılan “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” şeklindeki açıklamaların asılsız ve mesnetsiz olduğu vurgulandı. “Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde ‘Cumhur Reyonu’ adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır” denildi. Ayrıca, bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunmanın kamuoyunu yanıltma ve dezenformasyona yol açma anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarının her zaman milletin hizmetinde olduğu ve vatandaşların doğru bilgiye resmi açıklamalar üzerinden ulaşmasının önemine dikkat çekildi.