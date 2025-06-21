İLETİŞİM Başkanlığı, Erdoğan’ın Gençlik Vizyonunu Kitaplaştırdı

GENÇLİK VİZYONUNUN KİTAPLAŞTIRILMASI

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik vizyonunu ve gençlere yönelik çağrılarını kitap olarak sundu. Bu eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “4. Türkiye Gençlik Zirvesi”nde yaptığı konuşma ve gençlere yönelik çağrılarını içermektedir. Çalışma, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlandı.

TÜRK GENÇLERİNE YENİ FIRSATLAR

Kitapta, Türk gençlerinin her alanda güçlü şekilde var olmaları gerektiği, özgürce hedeflerine odaklanabilmeleri için yasakçı anlayışların, baskıcı zihniyetlerin ve tek tipçi uygulamaların kaldırılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı’ndan terörsüz bir Türkiye’ye, milli teknoloji hamlesinden gençlerin Türkiye’nin geleceğindeki önemli rolüne kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamaları yer alıyor.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere yönelik sözleri de dikkat çekiyor: “Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü; bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada; barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi, sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş ‘Terörsüz Türkiye’yi en büyük eserimizi, inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz.”