İletişim Başkanlığı Gerçeği Duyurdu

GERÇEK DIŞI İDDİALAR AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı, bazı yerli ve yabancı sosyal medya hesaplarında yayımlanan “İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı’nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir” iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden gelen açıklamada, “Görüntüler, iddia edildiği gibi Gürbulak Sınır Kapısı’nda değil, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’nda kaydedildiği tespit edilmiştir” denildi.

GÖRÜNTÜLERİN TARİHİ VE DURUMU

Ayrıca, açıklamada bu görüntülerin, İran ile İsrail arasındaki gerilimin başlamasından önce, yani 3 Haziran tarihinde çekildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı ve ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı incelemelerde hem Kapıköy hem de Gürbulak sınır kapılarında olağandışı bir hareketlilik, yoğunluk ya da düzensiz geçiş durumu bulunmadığı ifade edildi. İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde ise sınırlarında yalnızca 25-30 kişinin bulunduğu bilgisi alındığı kaydedildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE YASAL UYARILAR

Güvenlik birimlerinin, hudutları 7/24 esasına dayalı olarak en ileri teknolojiye sahip fiziki güvenlik sistemleri ile kontrol altında tuttuğu vurgulandı. Söz konusu görüntü ve iddiaların, kamuoyunu yanıltmak, toplumsal infial yaratmak, yabancı düşmanlığını tahrik etmek ve istikrarsızlık hissi oluşturmak amacı taşıdığı değerlendirildi. Ayrıca, halk arasında korku ve panik yaratmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgilerin yayımlanmasının TCK 217/A uyarınca suç olduğu hatırlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu bildirildi.